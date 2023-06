"Sì signora, suo figlio è un mostro", pioggia di critiche su Mara Vernier Omicidio Giulia Tramonantano, il caso a Domenica In. Poi le scuse

E' polemica social sulle parole pronunciate da Mara Venier in apertura di Domenica in, tanto che il nome della conduttrice tv è finito tra i trend topic di twitter. Dopo aver cominciato la puntata ricordando Giulia Tramontano e il suo bambino Thiago, la Venier ha voluto mandare un abbraccio anche alla mamma di Alessandro Impagnatiello, l'assassino. "Signora, lei ha fatto un'intervista a 'La vita in diretta' dove ha detto: 'Vi prego di perdonarmi, mio figlio è mostro'. Sì signora, suo figlio è un mostro", la frase che ha scatenato aspre critiche. Poco dopo, la precisazione di Mara Venier in diretta: "Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l'intervista della mamma a 'La vita in diretta' ed è stato straziante vedere questa povera mamma soffrire in questo modo". "Se ho sbagliato le chiedo scusa - ha aggiunto -, ma io sono vicino anche alla sua famiglia. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha straziato dal dolore. Siamo vicini anche a lei, se ho sbagliato chiedo scusa, voglio smorzare subito le polemiche che girano".