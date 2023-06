Pimonte, scooter finisce contro un'auto: 15enne in coma Nella notte la corsa al cardarelli e l'intervento alla testa

E' accaduto poco prima della mezzanotte a Pimonte, in via Pendino.Uno scooter, con a bordo due 15enni, si è improvvisamente scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dal senso opposto. I due sono sbalzati dal veicolo a due ruote e ad avere la peggio è stato proprio il conducente M.D. di 15 anni che ha riportato una brutta ferita alla testa ed è ora in coma al cardarelli di Napoli. I medici in nottata lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed è ancora in pericolo di vita.

Il ragazzo era insieme ad un coetaneo che è rimasto ferito in maniera lieve. Sulla dinamica sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri. A causare l’impatto tra i due veicoli probabilmente l’alta velocità, ma al momento non è esclusa alcuna pista.