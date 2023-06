A Sorrento un turista "scambia" la fontana di Piazza Lauro per una piscina Le immagini dell'uomo che si bea nell'acqua della fontana stanno suscitando polemiche sui social

Le immagini del turista che in pieno giorno si è immerso nella fontana di Piazza Lauro nel centro cittadino per cercare refrigerio stanno suscitando grande scalpore per la disinvoltura del gesto che ha trasforma la fontana in una vera e propria piscina.

Non risulta per il momento esserci stato un intervento da parte delle forze dell'ordine anche se è l'area è sottoposta alla videosorveglianza e si potrebbe identificare l'autore della bravata.

Insomma se l'eccezionale calura di questi giorni e l'overtourism che si registra in tutta la Penisola Sorrentina spinge gli ospiti di Sorrento a cercare refrigerio anche in questo modo, compiere però gesti evidentemente "irriguardosi" nei confronti della città è senza dubbio di cattivo gusto. Di analoghi episodi se ne sono reigstrati nel recente passato da parte di gruppi di ragazzi immersisi per gioco nella fontana, ma scambiarla addirittura per una piscina ha osato farlo questo turista e, prima di lui, solo qualche cane per alleviare la calura estiva.