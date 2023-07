Circum promossa nel primo giorno di "corse direttissime" Sorrento-Napoli Da oggi al 31 agosto i nuovi orari della Circum con treni direttissimi

Lunedì 3 luglio è stato il giorno delle nuove corse direttissime della circumvesuviana sulla linea Sorrento-Napoli-Sorrento con i viaggiatori soddisfatti per un servizio che non ha deluso le aspettative.

La sperimentazione avviata da Eav per i mesi di luglio e di agosto con l'istituzione di tutte corse direttissime sulla tratta Sorrento-Napoli e nello specifico tra Torre Annunziata e Napoli (e viceversa) ha superato la prova facendo registrare ottimi commenti tra gli utenti, pendolari e turisti, che hanno scoperto il gusto di viaggiare in condizioni di una civiltà finora sconosciuta.

Nessun affollamento, posti a sedere per tutti e in più il confort di aria condizionata su quasi tutti i convogli hanno reso il viaggio addirittura piacevole, circostanza che dovrebbe fungere da forte incentivo a utilizzare il treno anzicchè le quattro ruote per spostarsi lungo la direttrice penisola sorrentina-Napoli.

Per le fermate intermedie bypassate dai direttissimi sono state attivate, oltre alle corse ordinarie della linea Poggiomarino, anche navette aggiuntive che garantiscono la copertura della tratta.

Un esperimento di successo che deve fare i conti però con l'anmnunciata astensione per venerdì 7 luglio (dalle 9 alle 13) del personale aderente al sindacato Orsa che contesta alcune scelte aziendali giudicate lesive degli interessi e dei diritti dei lavoratori. Per un giorno Umberto De Gregorio può tirare un sospiro di sollievo per una decisione scaturita dal tavolo dell'accessibilità a conferma che dal confronto possono scaturire soluzioni convenienti e utili per tutti.