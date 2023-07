Circolo intitolato alla Madonna: dentro si spaccia. Arrestato un 27enne I carabinieri avevano notato un movimento sospetto attorno al circolo

Spaccio di droga nel circolo intitolato alla Madonna del Carmine. E' quanto scoperto dai Carabinieri ad Arzano, in provincia di NAPOLI. I militari hanno sottoposto a sequestro il circolo fondato nel 1912 in via Zanardelli. Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della tenenza di Arzano hanno notato un movimento sospetto attorno al circolo, sorprendendo una delle persone all'interno mentre cedeva ad un giovane un piccolo involucro in cambio di denaro. I Carabinieri sono intervenuti arrestando un 27enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Il resto dello stupefacente, 3 stecchette di hashish per complessivi 8,5 grammi, è stato trovato in un portaombrelli nel circolo. Il 27enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.