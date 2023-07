Vico Equense, il Ministro Guido Crosetto alle esequie del militare Savarese Nella chiesa di San Giovanni Battista i funerali del tenente di vascello deceduto a La Spezia

Alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto si sono svolti i funerali del tenente di vascello Michele Savarese (Marina Militare) tragicamente deceduto giovedì 29 giugno nel corso di un'attività di addestramento a La Spezia finalizzata ad acquisire il brevetto di operatore subacqueo per lavori in carena.

Una folla commossa si è raccolta intorno ai genitori del militare di 31 anni nella Chiesa di San Giovanni Battista con il picchetto d'onore della Marina che ha accompagnato Savarese nel suo ultimo viaggio.

Una vicenda su cui restano ombre che neanche l'autopsia, svoltasi presso l'obitorio dell'ospedale Sant'Andrea, ha chiarito visto che l'anatomopatologo Susanna Gamba che l'ha svolta ha certificato che le cause del decesso sono "sconosciute".

Savarese godeva di buona salute e l'autopsia non ha chiarito le cause della morte

Il giovane godeva di buona salute e l'autopsia ha escluso possa essersi trattato di un infarto, nè sono stati rinvenuti segni esterni sul corpo. Un decesso sulle cui cause aleggia il mistero che, forse, gli ulteriori accertamenti di natura anche genetica potranno chiarire per dare una risposta ai familiari straziati dal dolore per la perdita del figlio.

Le attrezzature utilizzate da Savarese nell'esercitazione sono state posto sotto sequestro dall'Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti finalizzati ad escludere possa essersi trattato di un mal funzionamento o di un'alterazione delle stesse.

All'atto dell'incidente il Ministro Crosetto aveva immediatamente espresso il cordoglio ai familiari sconvolti dalla tragedia: "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del Tenente di Vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un'attività addestrativa a LaSpezia". Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Maridipart.

Contrariamente a quanto annunciato, le esequie del militare non si sono svolte in forma privata, ma oltre duemila persone hanno testimoniato alla famiglia Savarese la partecipazione al lutto dell'intera comunità equense oltre che dei vertici militari e dello Stato. L'auspicio è che, trascorsa l'onda emotiva legata alla tragedia, si riesca a far luce su una morte allo stato inspiegabile.