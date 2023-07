Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: muore un operaio Deflagrazione potente: colonna di fumo visibile per chilometri

A Roccarainola (Napoli) si è verificata un' Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio. I carabinieri della compagnia di Nola sono sul posto.

La fabbrica si trova in un'area isolata, in località Gargani nel comune di Roccarainola. La deflagrazione, potente, è stata avvertita in una vasta zona. Dal luogo dello scoppio si leva un'alta colonna di fumo visibile per chilometri.

E poco dopo è stato trovato senza vita il corpo di un operaio . Si tratta di un uomo di 51 anni, che finora era stato indicato come disperso. A breve saranno sul posto gli artificieri del Comando Provinciale di Napoli. L'area non è ancora in sicurezza.

Un episodio di esplosione si era verificato nel 2002 in un'altra unità della stessa fabbrica nell'insediamento di Visciano, a pochi chilometri da quello di Roccarainola interessato dall'Esplosionedi stamani, tre boati, a distanza di pochi secondi l'uno dall'altro, squarciarono la fabbrica provocando la morte di tre persone, tra cui uno dei soci.

Nel rogo morirono carbonizzate altre due persone che erano nel capannone in quel momento. L'incendio che ne seguì mando in fumo l'intero capannone. Tre i feriti, non gravi, nel 2002.