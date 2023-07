Meta di Sorrento, muore il venticinquenne calciatore Vincenzo Gargiulo Tragedia della strada nella notte a Meta di Sorrento

Sabato notte finito in tragedia a Meta di Sorrento dove un venticinquenne di Vico Equense, Vincenzo Gargiulo calciatore della squadra San Vito Positano, è deceduto a seguito di un grave incidente di cui è rimasto vittima per aver tamponato un'auto. Il ragazzo è stato letteralmente sbalzato dal sellino compiendo un volo con violento impatto sulla carreggiata. Le sue condizioni sono apparse subito gravi all'arrivo dei soccorritori e della Polizia Stradale.

Ne è stato disposto il trasferimento all'Ospedale Cardarelli a Napoli nel tentativo di salvargli la vita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e il giovane è deceduto per i gravi danni riportati nella caduta. Un'intera comunità si è stretta nel dolore dei familiari e della squadra in cui il giovane militava.