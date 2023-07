Sorrento, giovedì riunione del "tavolo dell'accessibilità" col prefetto Palomba L'iniziativa del presidente di Atex Sergio Fedele ha avuto l'ok dal prefetto

Giovedì 27 luglio tornano a incontrarsi i rappresentanti delle Associazioni del Turismo e del Commercio con il Prefetto di Napoli Claudio Palomba grazie all'incessante iniziativa condotta da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania l'associazione degli extralberghieri, per riammettere al tavolo dell'accessibilità le rappresentanze associative che ne erano state escluse.

Una decisione che aveva lasciato l'amaro in bocca a Fedele e alle altre Associazioni che avevano proposto e ottenuto dal Prefetto l'istituzione di questo tavolo di confronto con i sindaci della Penisola Sorrentina e l'Eav.

Al centro sempre le tematiche legate alla mobilità sulla statale sorrentina 145 e i nuovi orari dei treni direttissimi sulla linea Sorrento-Napoli-Sorrento che, dopo qualche giorno di sperimentazione, sono stati ridimensionati per la protesta dei sindaci dei quattro comuni del Miglio d'Oro.

"Siamo grati al Prefetto Palomba per aver dato seguito sollecitamente alla nostra richiesta- spiega Fedele - e all'incontro parteciperemo insieme agli Agenti di Viaggio, Confindustria e Confcommercio per fare il punto sulla situazione che resta adelevata criticità sul nostro territorio. Prima della riunione auspichiamo di riuscire a definire con i sindaci dei comuni peninsulari una piattaforma su cui rianimare il confronto per trovare risposte adeguate ai troppi problemi che stiamo vivendo e che in prospettiva rischiano di ulteriormente aggravarsi se non si persegue con costanza la politica del confronto e l'adozione di provvedimenti coerenti e stabili se vogliamo ottenere risultati".