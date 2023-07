Pozzuoli e Mergellina: due arresti della polizia Provvedimento di carcerazione a carico di un 57enne e un 60enne

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno eseguito un provvedimento di ordine per la carcerazione, emesso il 24 luglio scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali.

L'uomo che dovrà espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione per i reati di estorsione, rapina e ricettazione commessi a Napoli nel 2021, è stato rintracciato presso un’abitazione di via Alfonso Artiaco a Pozzuoli.

A Mergellina: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 60enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Gli agenti del commissariato San Ferdinando hanno eseguito un provvedimento emesso il 25 luglio scorso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Alessandria ufficio esecuzioni penali.

Dovrà espiare la pena di 2 anni, 9 mesi e un giorno di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, commesso ad Alessandria nel 2019. E' stato rintracciato nella propria abitazione.