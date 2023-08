Si tuffa e impatta su una roccia: 16enne recuperato con elisoccorso Ha rimediato un serio trauma spinale



Procede senza sosta l'attività dell’Elisoccorso 118 della Regione Campania e del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS.

Intorno alle 15 di oggi l’equipaggio della base elisoccorso di Napoli è intervenuto, su richiesta della Centrale Operativa 118 Napoli Est di Castellammare di Stabia, in località BAgni Regina Giovanna, nel comprensorio del comune di Sorrento (NA), dove un ragazzo intento a fare tuffi, ha impattato maldestramente su una roccia procurandosi un trauma spinale. Immediatamente decollato, l'elisoccorso è giunto in zona dove era appena arrivata l'ambulanza 118 ed era in arrivo anche una squadra tecnica del CNSAS Campania, di supporto via terra.

Il tecnico di elisoccorso CNSAS è sbarcato assieme a medico ed infermiere che hanno provveduto a stabilizzare il ragazzo (un sedicenne di Torre Annunziata). L’infortunato è stato poi recuperato in barella tramite verricello e trasportato in volo presso l'Ospedale del Mare per le cure del caso.