Vuole i soldi per la droga e picchia con violenza i genitori: 33 enne in carcere Dopo quattro anni di minacce e botte la madre e il padre disperati hanno chiamato i carabinieri

Quattro anni di botte, insulti e minacce per la droga. Alla fine madre coraggio ha deciso di denunciare il figlio tossicodipendente di 33 anni. Insieme al marito ha subito la violenza per troppo tempo, nella speranza che l'incubo finisse. Ma non è andata così. Le pretse di soldi aumentavano sempre, in pochi anni ha bruciato nella droga più di 15mila euro.

Ieri sera l'ennesima richiesta ma questa volta le due vittime hanno avuto la forza di dire "no". L'uomo ha aggredito padre e madre con un bastone di legno. Ha spaccato loro il cellulare, poi ha distrutto il televisore, mobili e suppellettili. A quel punto i genitori hanno chiamato i Carabinieri. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati quelli della sezione radiomobile di Pozzuoli e quelli della stazione di Monte di Procida. Il 33enne è stato bloccato, padre e madre sono stati condotti in ospedale per le cure: 5 i giorni di prognosi per il padre, 7 per la madre.Il 33enne tossicoipendente è stato portato in carcere, in attesa di giudizio e dovrà rispondere di estorsione, maltrattamenti e lesioni.