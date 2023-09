Vico Equense, Mons Francesco Alfano: non possiamo restare indifferenti La vicenda della violenza sessuale ai danni della 17enne vicana ha sconvolto la comunità peninsulare

Sul gravissimo episodio della violenza sessuale perpetrata ai danni di una 17enne di Vico Equense dal suo ex ragazzo, un coetaneo con qualche precedente per droga e violenza, è intervenuto Monsignor Francesco Alfano, vescovo della diocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia per lanciare un monito e richiamare l'attenzione sull'attenzione che bisogna dedicare ai giovani affinchè questa violenza così aberrante non abbia più a ripetersi.

“Ancora violenza, ancora violenza tra i giovanissimi. Dinanzi ad atti così crudeli, la nostra reazione non può essere solo quella dello sgomento o addirittura di chi resta senza parole - spiega Mons. Alfano - Ciò che è accaduto in Penisola Sorrentina è un fenomeno purtroppo largamente diffuso, che deve spingere tutti, credenti e non, a fare rete. Mettere in campo specifiche competenze e professionalità di ciascuno, è un impegno da prendere e mantenere, per la cura delle nuove generazioni. Passiamo più tempo con i giovani, aiutiamoli a far emergere ciò che di bello hanno dentro ed hanno da offrire al nostro tempo. Passiamo del tempo a riflettere insieme a loro e per loro sull’importanza della vita umana. Sono vicino al dolore dei familiari coinvolti in questo ennesimo gesto di violenza, in particolar modo alla giovane ragazza. Il coraggio di denunciare, è un grido di dolore dinanzi al quale non possiamo rimanere indifferenti”.