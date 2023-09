Terremoto Pozzuoli, notte da incubo e scuole chiuse. Il sindaco: "Niente panico" Il sindaco Gigi Manzoni: notte da incubo, tutti svegli a Pozzuoli. Scossa 4.2 nello sciame

C’è grande preoccupazione e paura a Pozzuoli dopo la scossa delle ore 3,35 la più forte dal 1984. La gente è scesa in strada a via Napoli e in altre zone della città.

"Siamo stati tutti svegli stanotte. Sono in costante contatto con la Protezione Civile e l'INGV. La scossa é stata forte, e ho già predisposto controlli agli edifici scolastici per verificare eventuali danni e per questo stiamo preparando un'ordinanza per la sospensione dell'attività didattica, ci servirà qualche ora per le verifiche. Chiamate i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale per qualunque evenienza, e cerchiamo tutti insieme di mantenere la calma". Così il sindaco Gigi Manzoni in un post sui social comunica ai cittadini le scelte immediate dell'amministrazione per le prossime ore.

"É difficilissimo, lo so. Io faccio la mia parte, come tutti gli esperti che abbiamo a disposizione e che sono insieme a me in questo momento al lavoro - spiega Manzoni".

Alle 3.35 della notte del 27 settembre 2023 un forte terremoto è stato avvertito in molte zone di Napoli. La magnitudo è 4.2, la scossa nei Campi Flegrei. La protezione civile: “Nessun danno”

"Ancora una volta c’è preoccupazione. E lo capisco. Ho per questo contattato immediatamente l’Osservatorio Vesuviano e gli ho chiesto di aggiornarmi sullo sciame ancora in corso e, come di consueto, la situazione è monitorata. Anche il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile è in costante contatto con le sedi operative locali. NON risultano danni a cose o persone. Stiamo verificando tutte le segnalazioni che sono arrivate e mi sono recato di persona in diverse zone della città. - aveva spiegato Manzoni nelle scorse ore -. Le scosse continueranno, è la nostra terra, ma non dobbiamo farci prendere dalla paura. Qualsiasi notizia verrà sempre da me correttamente riportata, perché sento la responsabilità di questo momento. Seguite i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli e della Protezione Civile, non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una scossa. Se avete dubbi o siete preoccupati venite al Comune, sarò io personalmente, guardandovi negli occhi, ad illustrarvi quello che stiamo facendo e quanto siamo in contatto con gli esperti, cosa che ci tranquillizza, più di un post social o di un comunicato stampa".

Su Facebook ha scritto anche il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione:

È stata forte. Ed è durata diversi secondi. Ore 3:35. Ci siamo svegliati in tantissimi dal sonno. Magnitudo 4.2. La più forte di questo lungo sciame sismico che sta riguardando i Campi Flegrei. È durata diversi secondi. Scossa localizzata a Napoli, Dazio. Con profondità di 2.9 km. Sono i dati appena arrivati. A seguire, sono state registrate altre scosse di magnitudo inferiore. È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo danni a cose e persone. In più, ho già contattato le istituzioni scientifiche, che riconducono usati fenomeno allo sciame sismico in corso.

È iniziato ieri mattina. E durerà ancora. Lavoriamo per voi, con voi, giorno e notte. Resterò sempre qui ad informarvi, aggiornarvi. Altra notizia importantissima. Le scuole sono costantemente monitorate. Così come tutte le strutture che ci vengono segnalate. A breve, vi comunicherò ulteriore strumenti di comunicazione che mi e ci permetteranno di essere ancora più capillari e repentini. Esorto la comunità a non cadere nel panico. Può essere solo dannoso. Per tutti.

Chiunque abbia danni, o senta la necessità di chiedere supporto, anche con sopralluoghi tecnici, può contattare sempre il nostro servizio reperibilità: 0815231736. Attivo h.24. Segnate anche il mio numero personale, per qualsiasi evenienza: 3398766104. Siete stati molti a scrivermi su whatsapp, dopo la scossa di poco fa. Rispondo a tutti. Vi esorto a leggere il Piano di Protezione Civile e di Emergenza che sempre pubblico tra i commenti ai post sugli aggiornamenti circa il bradisismo. Viviamo su una caldera vulcanica, da sempre. Dobbiamo imparare a convivere con questa fase. Calma. Vivo anche io qui. Sento la responsabilità di essere il vostro sindaco, e del momento storico. Non vi lascerò mai soli. Statene certi. Insieme, supereremo anche questa. Non è semplice. Me ne rendo conto. Abbiate fiducia nelle istituzioni che lavorano h.24 per questa terra così complessa. Così bella. Siamo al vostro fianco.".

Nella mappe che seguono, fornite direttamente dall'Osservatorio Vesuviano e dall'Ingv, si può vedere dove è stato localizzato il sisma di questa notte: si tratta dell'ennesima scossa nella zona dei Campi Flegrei. L'epicentro, stando ai dati forniti dei sismografi, è stato individuato in prossimità del quartiere di Bagnoli, precisamente tra via Napoli e via di Pozzuoli.

Solo ieri sono state registrate due forti scosse nella zona: la prima di magnitudo 3.2 alle ore 9.10 con molti studenti che hanno lasciato per paura i plessi scolastici della zona; la seconda avvertita nitidamente intorno le ore 16.

Dopo la scossa si registra una mattina con forti ritardi su tutta la rete ferroviaria campana per verifiche tecniche sull'infrastruttura.