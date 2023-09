Napoli Chiaia: arrestato due volte in poche ore per furti Le manette sono scattate ai polsi di un 48enne

Un uomo si presenta negli uffici della caserma di Chiaia. Deve sporgere una denuncia: gli hanno rubato lo zaino che era custodito nella propria auto. Nella borsa 5mila euro in contanti e diversa documentazione. I carabinieri della compagnia Napoli centro si mettono alla ricerca del responsabile analizzando le diverse telecamere presenti in zona, l’uomo viene identificato e riconosciuto.

Si tratta di un 48enne già noto alle forze dell’ordine. I militari rintracciano l’uomo e perquisiscono la sua abitazione di Fuorigrotta. Lo zaino rubato viene trovato ma dei soldi nessuna traccia; da una prima ricostruzione effettuata dai militari pare che quei soldi siano stati spesi dal 48enne per saldare dei debiti.

Durante le indagini i carabinieri hanno appurato che l'uomo era già agli arresti domiciliari. Il 48enne, infatti, era stato arrestato poche ore prima per il furto di una bici in zona porto. L’arrestato è in attesa di giudizio.