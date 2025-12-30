Capodanno: potenziate le misure di sicurezza a Napoli In particolare nelle zone di maggior afflusso di persone

Potenziate le misure di sicurezza, a Napoli, in vista dei festeggiamenti per il Capodanno. Stamattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nel corso della quella è stata disposta l'adozione di una serie di misure straordinarie non solo presso i siti tradizionalmente ritenuti esposti, quali luoghi istituzionali ed infrastrutture, ma anche presso sedi di eventi ad alta partecipazione di pubblico, quali piazze e altri luoghi pubblici, che, in ragione della elevata concentrazione di persone, potrebbero costituire di per sé un pericolo per l'incolumità dei partecipanti, anche in considerazione del delicato contesto internazionale. In particolare, sono state pianificate mirate misure di sicurezza con il concorso delle Forze di polizia, della Polizia Locale e di quella Metropolitana, in considerazione del consistente numero di partecipanti attesi per l'evento in programma in piazza del Plebiscito e dell'afflusso di pubblico, soprattutto giovani, previsto nelle aree del Lungomare, di Piazza Municipio e della Rotonda Diaz, dove si terranno discoteche all'aperto.

Al fine di agevolare gli spostamenti dei cittadini durante il periodo festivo, caratterizzato da un intenso flusso di persone, sono stati, inoltre, predisposti servizi di trasporto pubblico potenziati, con prolungamenti straordinari dell'orario di esercizio nelle giornate di maggiore affluenza, per far fronte all'eccezionale incremento della domanda di mobilità. Saranno intensificate anche le attività di controllo su strada, con particolare attenzione alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, all'uso improprio dei dispositivi mobili alla guida e, più in generale, al rispetto del codice della strada. Resta alto il livello di attenzione delle Forze dell'ordine anche sul fenomeno della commercializzazione dei prodotti pirotecnici illegali, con attività di controllo, prevenzione e repressione.

A tale riguardo, il prefetto ha richiamato, con apposita circolare, l'attenzione dei sindaci del territorio affinché attuino ogni iniziativa utile a prevenire e contrastare la produzione e la vendita di artifici pirotecnici illegali anche attraverso il coinvolgimento delle Polizie Locali, nonché a non utilizzare artifici esplodenti in aree urbane particolarmente sensibili, quali zone in prossimità di ospedali, case di cura, centri residenziali per anziani e aree con elevata presenza di animali e ogni altro sito in cui il rumore o l'esplosione dei botti possa arrecare danni. Il prefetto, nel ribadire l'impegno delle Istituzioni a garantire un clima di sicurezza, legalità e serenità durante le festività, invita i cittadini ad accogliere l'appello del comune di Napoli ad usare i mezzi pubblici, alla massima collaborazione, al rispetto delle norme vigenti e a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo alle autorità competenti.