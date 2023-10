È morto Lorenzo Delle Femmine, addio al tiktoker di Casalnuovo, aveva 40 anni Il dramma. Lascia moglie e tre figli piccoli

È morto Lorenzo Delle Femmine, conosciuto su TikTok con il nome di "Mister Pella Pazzo". L'uomo, molto popolare sui social, sarebbe stato stroncato da un infarto. Il decesso sarebbe avvenuto in una clinica ad Acerra, in provincia di Napoli. Delle Femmine aveva 40 anni: lascia moglie e tre figli piccoli.

Il suo profilo TikTok, "MisterPellaPazzoFamily", su cui condivideva le avventure della sua famiglia, è seguito da 1,7 milioni di utenti. La notizia della morte del tiktoker ha fatto rapidamente il giro dei social e del web, raccogliendo migliaia di commenti. Il suo volto era arrivato anche in tv, in quanto residente in un appartamento a Casalnuovo di Napoli occupato illegalmente: alcune trasmissioni lo avevano intervistato per conoscere la sua versione.

Come è morto

Sembrerebbe che il tiktoker stesse giocando con i figli quando non si è sentito bene. Caduto a terra, non si è più rialzato.

La moglie e i figli

Assunta, detta "Susi", è il nome della moglie. Delle Femmine lascia anche tre figli piccoli. Un dramma senza fine che ha lasciato senza parole migliaia di follower. Lutto e cordoglio nel suo comune dove in tanti lo conoscevano.