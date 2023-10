Pusher accoltellato e bruciato vivo a Napoli: fermati due uomini L'omicidio di Vincenzo Iannone il 16 luglio scorso a Marano

Era sparita una partita di droga e per questo Vincenzo Iannone, pusher di 47 anni, il 16 luglio scorso venne picchiato, accoltellato e chiuso in un'auto. Il suo corpo fu poi dato alle fiamme, forse mentre era ancora in vita.

Per questo brutale omicidio la Dda di Napoli ha emesso un decreto di fermo per due uomini di 49 e 55 anni; il primo e' colui che ha materialmente ucciso lo spacciatore, l'altro il suo complice nel bruciare il corpo. Le indagini sono dei carabinieri. Gli indagati, difesi dall'avvocata Giovanna Cacciaputo, rispondono di omicidio aggravato dal metodo mafioso, distruzione di cadavere, reati aggravati dal metodo mafioso. Domani la convalida del fermo da parte del gip.