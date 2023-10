Rapina un’auto e scappa: bloccato e arrestato dalla polizia E' successo a Napoli, zona Arenella

Gli agenti del commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti in via Guido de Ruggiero per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, che un uomo, poco prima, era stato rapinato della propria autovettura da un soggetto che era giunto a bordo di un altro veicolo; in particolare, il prevenuto, per impossessarsene, lo aveva spintonato e trascinato per alcuni metri per poi darsi alla fuga.

Poco dopo, in via Padula, gli operatori dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno rintracciato l’altro veicolo a bordo del quale vi erano due soggetti, tra cui il soggetto ritenuto responsabile dell’azione delittuosa, identificato per un 36enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, che è stato tratto in arresto per rapina aggravata, mentre l’altro è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli poiché nell’auto sono stati rivenuti diversi arnesi atti allo scasso.

Infine, gli agenti hanno rinvenuto la vettura rapinata in via Vicinale Paradiso che è stata restituita al proprietario.