Investito da un furgone muore operaio nel cantiere della metropolitana di Napoli L'incidente in via Pintor, la polizia sta indagando

Incidente sulla linea metropolitana a Napoli. Un operaio di 60 anni è morto in un incidente sul lavoro verificatosi in un cantiere della linea metropolitana a Napoli. Il fatto è accaduto in via Giaime Pintor. L'uomo, secondo le prime notizie, sarebbe stato investito da un furgone mentre faceva retromarcia. Malgrado i tempestivi soccorsi purtroppo l'impatto è stato fatale per l'operaio che è morto sul colpo. Sul posto la Polizia che ha avviato le indagini.

Meno di un mese fa in un altro tragico incidente sul lavoro a Napoli perse la vita un dipendente dell'Asia, l'azienda comunale di igiene urbana. L'uomo, Giuseppe Cristiano, 66 anni, fu investito frontalmente da un camion dell'azienda nel deposito di Piazzale Ferraris durante la manovra di uscita.