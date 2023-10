Si schianta con l'auto in piazza Garibaldi, muore: tragedia nel centro di Napoli La vettura si è schiantata contro il piedistallo della statua di Garibaldi.

Un grave incidente stradale è avvenuto all'alba di oggi in piazza Garibaldi a Napoli. Un uomo, che era alla guida in un'utilitaria, è deceduto. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il piedistallo della statua di Garibaldi. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i soccorritori. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto poco dopo. Gli agenti della polizia locale stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.