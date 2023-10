Don Patriciello: con più forze ordine spaccio in calo a Caivano Il parroco del Parco Verde di Caivano è intervenuto a Sorrento d'Autore

"Da quando la presidente Meloni è venuta a Caivano è stata intensificata la presenza della polizia e dei carabinieri in piazza, e lo spaccio non dico che sia finito del tutto, ma è diminuito notevolmente. Se ci fossero più vigili urbani, più forze dell'ordine, probabilmente tante cose che vedono i bambini come vittime non accadrebbero". Lo ha detto don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde di Caivano, intervenuto a Sorrento d'Autore, la rassegna culturale promossa da Vis Factor e curata da Valentina Fontana, con il Patrocinio dal Comune di Sorrento.