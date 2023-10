Da Posillipo a Bagnoli fugge in auto e a piedi dopo un incidente, preso pusher L'arresto eseguito dai carabinieri di Napoli e della Compagnia di Bagnoli

I militari del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Bagnoli hanno arrestato un giovane spacciatore dopo un lungo inseguimento da Posillipo a Bagnoli. All'alt di un posto di blocco dei carabinieri, l'uomo, alla guida di una smart forfour, non ha rallentato e anzi ha accelerato, dando il via a un lungo inseguimento che non si è fermato neanche quando il fuggitivo, ormai circondato, ha perso il controllo della vettura carambolando su 4 auto parcheggiate.

Il botto è forte ma la voglia di fuggire lo è ancora di più. Si affida ai suoi piedi, percorre qualche metro ma i carabinieri lo hanno ormai raggiunto. Addosso aveva 20 grammi di marijuana e una stecchetta di hashish. Non solo droga, in tasca anche 1.970 euro in contante ritenuto provento illecito. In casa ancora stupefacenti: 1 chilo e 200 grammi di hashish, 250 grammi di "erba" e un bilancino di precisione. In manette è finito G.A., 20enne di Soccavo già noto alle forze dell'ordine. La sua corsa è finita nel carcere di Poggioreale dove attende giudizio.