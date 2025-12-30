Nessun dubbio: il Napoli prepara i 44 milioni del riscatto di Hojlund L'attaccante è in prestito, e non c'è un vero obbligo di riscatto: ma il club pagherà in estate

Rasmus Hojlund, già protagonista con nove gol e due assist per il Napoli, è stato acquistato a fine estate per un totale di circa 50 milioni di euro. L'obbligo di riscatto verrà attivato a breve, il che significa che presto Aurelio De Laurentiis dovrà versare i restanti 44 milioni al Manchester United. Dei 50 milioni pattuiti, sei sono già stati corrisposti per il prestito contestualmente alla firma del contratto, mentre i rimanenti 44 verranno trasferiti il prossimo primo luglio, seguendo le modalità previste dall'accordo.

Un investimento significativo per un attaccante che segna ogni 208 minuti, ma che nelle ultime sei partite ha realizzato cinque reti, oltre a lasciare la sua impronta in area di rigore. Hojlund si dimostra un elemento determinante, capace di sostenere il reparto offensivo da solo oppure di orchestrare il gioco con compagni come Neres, Politano, Lang ed Elmas, alternandosi con loro in splendida sintonia.

