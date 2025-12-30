Pozzuoli: polizia municipale scopre deposito di auto rubate

Ecco che cosa è stato ritrovato all'interno di una fabbrica dismessa

La scoperta della polizia municipale

Pozzuoli.  

Un deposito di veicoli rubati all'interno degli ex capannoni Sofer. È questo il quadro delineato al termine di un'attività investigativa messa in campo dagli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Fabio Felice De Silva

Sono 5 in tutto i mezzi (tre autovetture, un motociclo e un furgone) ritrovati all'interno della vecchia fabbrica.

Tutto è partito da un cancello dei fabbricati aperto in modo anomalo, che ha attirato l'attenzione di una pattuglia di poliziotti municipali. I due caschi bianchi hanno così allertato i sottotenenti di turno, Terrin e Cacciapuoti, per entrare nei vecchi stabili e controllare cosa potesse essere eventualmente accaduto. Ma una volta all'interno è stata fatta la scoperta: tra i vecchi pilastri, ben occultati dai rovi e dall'incuria, si nascondevano questi mezzi risultati tutti rubati.

Un vero deposito messo in campo lì dove venivano un tempo coibentati i treni. Un rifugio utile per occultare veicoli rubati, destinati quasi sicuramente alla “cannibalizzazione", attraverso la vendita di ricambi, considerando lo stato in cui sono stati ritrovati i mezzi.

Nell'immediato sono stati avviati accertamenti per risalire ai proprietari- due puteolani e tre casertani- che avevano presentato denuncia, a partire dal mese di agosto scorso. Sono stati contattati e a loro sono stati riconsegnati i propri mezzi. Ora indagini sono in corso per individuare gli ideatori.

