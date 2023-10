Lavori, chiude di notte la tangenziale tra Doganella e Capodimonte Domani e mercoledì

Tangenziale di NAPOLI informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento del viadotto 'Capodichino', nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 ottobre, con orario 23:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Capodimonte, verso Pozzuoli. Contestualmente, saranno chiuse anche le aree di servizio 'Doganella ovest' e 'Scudillo ovest', situate all'interno del suddetto tratto. Inoltre, saranno chiusi gli svincoli di Doganella/Viale Maddalena, Capodichino/Aeroporto e Corso Malta, in entrata in direzione di Pozzuoli. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto Doganella-Capodimonte, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Umberto Maddalena, Via Nuova del Campo, Via Don Giovanni Bosco, Piazza Carlo III, Via Foria, Via Santa Teresa degli Scalzi, Corso Amedeo di Savoia e Via Capodimonte e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Capodimonte; per la chiusura dell'entrata degli svincoli di Doganella/Viale Maddalena, Capodichino Aeroporto e Corso Malta, entrare a Capodimonte. (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 16-OTT-23 06:10 NNNN