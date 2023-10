Porta Capuana, tenta di eludere il controllo: arrestata Le manette sono scattate ai polsi di una 33enne

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio, hanno notato una donna che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno prontamente raggiunta e controllata accertando il motivo del tentativo di fuga poiché la stessa, identificata per una 33enne di origini bulgare, era sottoposta agli arresti domiciliari ad Avellino per reati contro il patrimonio. Pertanto, la donna è stata arrestata per evasione dagli arresti domiciliari.