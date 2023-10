Fugge all'alt e viene sorpreso con la droga: raggiunto e arrestato In manette un 36enne. E' successo nella zona ospedaliera

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto in via Pietravalle ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Per tale motivo, i poliziotti hanno inseguito e bloccato l'uomo in via Montesano trovandolo in possesso di 100 euro ed in quei frangenti hanno recuperato un contenitore di plastica, di cui lo stesso si era disfatto durante la fuga, al cui interno sono state rinvenute 4 bustine contenenti circa 13,5 grammi di marijuana, una “stecchetta” di hashish del peso di circa un grammo ed una lama di taglierino intrisa di sostanza stupefacente.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso la sua abitazione ed in effetti l’intuito investigativo ha trovato positivo riscontro poiché hanno rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione.

Pertanto, il 36enne originario di Pompei, con precedenti, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.