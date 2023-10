Crollo di calcinacci in aula al liceo a Napoli: La denuncia degli studenti Borrelli: “Chiesti aggiornamenti ed interventi immediati. Le nostre scuole cadono a pezzi.”

In una delle aule del Liceo Scientifico Statale "Tito Lucrezio Caro" di via Manzoni a Napoli si sarebbe verificato il crollo di una parte della controsoffittatura.

Come raccontano gli studenti che hanno documentato l’incidente e che si sono appellati al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, la caduta dei calcinacci sarebbe avvenuta mentre l’aula era in pieno svolgimento didattico alla presenza di alunni ed insegnante.

“Ci siamo messi in contatto con la dirigenza scolastica per avere conferme e aggiornamenti sull’accaduto e capire quanto sia grave la situazione e si sia provveduto a richiedere interventi di messa in sicurezza”- dichiara Borrelli- “Al di là dell’eventuale problema che possa aver colpito questo istituto, le scuole del nostro territorio cadono a pezzi ed urgono provvedimenti seri di messa in sicurezza".