Piano di Sorrento si conferma location privilegiata di MSC di Gianluigi Aponte L'armatore sorrentino ha acquistato il quarto immobile nella cittadina costiera

La città di Piano di Sorrento si conferma cuore pulsante delle attività della MSC di patròn Gianluigi Aponte che ha avviato i lavori di ristrutturazione di un immobile di recente acquistato e che sarà destinato alla direzione del settore cargo (per il quale la compagnia è il primo operatore a livello mondiale) e alla formazione del personale di bordo.

Si tratta del quarto acquisto di un palazzo in città da parte di una delle società del Gruppo MSC che da anni ha collocato i suoi uffici in due antiche e splendide residenze e, più recentemente, rilevandneo una terza in pieno centro cittadino, strutture che danno lavoro a centinaia di persone senza considerare il personale di bordo che nell'MSC ha un punto di riferimento di fondamentale importanza per l'economia peninsulare.

L'ultimo acquisto riguarda l'immobile dell'ex Clinica San Michele chiusa da oltre vent'anni ad eccezione di una breve parentesi durante l'emergenza covid nella quale è stata utilizzata come centro mobile per tamponi e vaccini e per il monitoraggio degli ammalati da parte dell'Asl Napoli 3 Sud.

Per un momento si è pensato che la struttura potesse ritornare a funzionare come clinica restituendo così alla città e all'intera costiera un centro che negli anni passati ha svolto una funzione importante nella sanità ospedaliera. Così non è stato e l'intervento della Marinvest, una delle tante società di Aponte, porterà a Piano di Sorrento un altro importante centro di direzione della compagnia creando anche nuove opportunità occupazionali per il territorio. Tra le altre più recenti acquisizioni da parte di Aponte c'è anche la maggioranza della compagnia ferroviaria Italo.