Napoli: la polizia municipale trova due pistole, proiettili e silenziatore Il bilancio dei controlli: multe a Pianura, sanzionato un parcheggiatore abusivo a Chiaiano

Due pistole con canna ostruita, 7 proiettili e un silenziatore: è quanto ritrovato dalla polizia municipale di Napoli in via Santa Caterina a Formiello. Sono in corso accertamenti da parte della polizia investigativa centrale per verificare la provenienza delle due armi.

In via Emilio Scagione invece, nei pressi della stazione della metropolitana di Chiaiano, gli agenti hanno sanzionato un parcheggiatore abusivo.

Infine, nei controlli in zona Pianura il bilancio dei caschi bianchi è di 33 multe per i controlli su strada, di cui 9 per mancata revisione, 1 per uso telefono durante la guida, 5 per mancata copertura assicurativa, 5 per mancato uso casco protettivo, 1 per circolazione con veicolo sequestrato.