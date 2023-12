Napoli: 24enne di Caivano picchiato in auto, dovrà operarsi al rene Calci e pugni senza apparente motivo: 24enne in ospedale

Questa mattina i Carabinieri della compagnia di Casoria (NA) sono intervenuti nell’ospedale di Frattamaggiore dove in nottata è arrivato un 24enne di Caivano già noto alle forze dell’ordine. Da una prima sommaria ricostruzione pare che l’uomo, mentre era a bordo della propria auto ad Afragola, sarebbe stato avvicinato da alcune persone che senza alcun apparente motivo lo avrebbero aggredito con calci e pugni. Per la vittima una diagnosi che parla di lacerazione del rene che necessita di un intervento chirurgico. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Casoria e di Afragola che stanno ricostruendo l'accaduto.