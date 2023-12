Fidanzati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte: si indaga Nessuna delle due vittime è in pericolo di vita

Fidanzati feriti a colpi d'arma da fuoco nella notte, verso le 2,40 in piazza Carlo III. Erano in auto, una Smart, quando si sono affiancati quattro giovani su due motorini e hanno sparato all'interno del veicolo. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia. Nessuna delle due vittime, residenti nel quartiere Stella e ricoverate ai Pellegrini in prognosi riservata per le ferite all'addome, è in pericolo di vita.