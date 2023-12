Borrelli, parcheggiatori abusivi spesso al soldo dei clan: serve azione di forza Da tempo Piazza Mercato a Napoli è diventata ricettacolo di caos, degrado ed illegalità

Piazza Mercato un enorme parcheggio a cielo aperto gestito dagli abusivi della sosta. Borrelli: “Necessarie azioni di forza per liberare il quartiere dell’illegalità e nuove misure per contrastare i parcheggiatori abusivi spesso al soldo dei clan.”

Da tempo Piazza Mercato a Napoli è diventata ricettacolo di caos, degrado ed illegalità. Non bastavano le baby-gang che ogni notte tengono svegli i residenti con i loro scooter selvaggi scorrazzando per l’area pedonale, ora si sono messi pure gli abusivi della sosta che hanno trasformato la zona in un enorme parcheggio dove la parola d’ordine è: sosta selvaggia.

“Diversi cittadini ci hanno segnalato questa situazione. Nonostante, però, le denunce e le richieste di intervento le forze dell’ordine sono rimaste, fino ad adesso, inermi ed immobili.

Noi invece chiediamo un’azione di forza per liberare questa zona dall’illegalità e soprattutto chiediamo nuove misure valide per contrastare in maniera decisiva il fenomeno dei parcheggiatori abusivi che con i loro affari vanno spesso a rimpinguare le casse dei clan e che si appropriano delle strade pubbliche e delle piazze.” - ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli