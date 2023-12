Agguato a piazza Carlo III: ecco chi è 21enne ferito a pistolettate Era in compagnia della fidanzata coetanea, anche lei rimasta ferita

Un agguato probabilmente mirato a uccidere più che a intimidire, forse collegato - come riporta il quotidiano Roma - addirittura a vicende accadute due anni fa per liti tra giovani di zone diverse.

Il bersaglio, in piazza Carlo III, era un 21enne incensurato del rione Sanità: Ciro Vecchione, “Ciruzzo ’o russ” nel film “La paranza dei bambini”, che era in compagnia della fidanzata coetanea, anch’ella ferita gravemente. Come attore impersonava uno dei componenti del gruppo emergente che girava in motocicletta nel centro storico facendosi largo nella malavita.