Ragazzi del Parco Verde allo stadio Maradona per il big match Napoli-Braga Sinergia tra scuola e questura

Gli agenti del commissariato di Afragola si sono recati all’Istituto Morano del Parco Verde di Caivano dove, grazie al costante impegno della questura di Napoli, del gruppo Nefrocenter e della dirigente scolastica, Eugenia Carfora, alcuni alunni dell’istituto, selezionati dagli stessi compagni, hanno ricevuto il biglietto di accesso allo stadio Diego Armando Maradona per la partita di questa sera Napoli - Braga forniti dal gruppo Nefrocenter, partner nel settore medico della società calcistica Napoli.

L’iniziativa, promossa dalla questura di Napoli e dal gruppo Nefrocenter, si propone come scopo fondamentale la valorizzazione dello sport ed in particolare del calcio come strumento di prevenzione della dispersione scolastica, dell’educazione alla legalità nonché di socializzazione ed aggregazione sociale.