Minore accoltellato a Napoli, svolta nelle indagini: arrestato un 24enne L'indagine lampo della polizia dopo il gravissimo episodio

Gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno rintracciato, in tempi record, uno dei due autori di un’aggressione avvenuta questa notte, in via delle Repubbliche Marinare, durante la quale un minore di anni 17 sarebbe stato colpito, per futili motivi, con diversi fendenti in varie parti del corpo, per poi essere trasportato all'ospedale del mare in gravi condizioni.

L'aggressore, un 24enne napoletano, è stato sorpreso nei pressi della sua abitazione con gli indumenti ancora intrisi di sostanza ematica e, pertanto, è stato tratto in arresto per lesioni aggravate in concorso con altro soggetto in corso di identificazione.

Al termine delle incombenze di rito, il giovane è stato trasferito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, nella casa circondariale di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.