Natale in carcere per droga: 24enne arrestato dai carabinieri E’ ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio

Natale in carcere non è il titolo del nuovo cine-panettone ma ciò che è accaduto ad un 24enne di Casalnuovo già noto alle forze dell’ordine.



I carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna lo hanno arrestato ieri in tarda serata. Era in via Leopardi, nel comune di Castello di Cisterna.



Addosso nascondeva 59 dosi di crack, 27 di cocaina e 10 di hashish. Un discreto “portafoglio” di droga da smerciare ai clienti in cerca di una spinta anche per le festività natalizie.



Nelle tasche del giovane anche 174 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 24enne è finito in manette, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.