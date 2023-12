Napoli: spritz abusivo ai baretti, pioggia di sanzioni e multe Il bilancio della Polizia Locale nei due giorni di vigilia e Natale

Diversi gli interventi effettuati dalla Polizia Locale di Napoli, in applicazione dei dispositivi connessi alle festività natalizie, in chiave "movida" cittadina. Nell'area di via Mezzocannone, l'Unità Operativa Avvocata è intervenuta arrestando un cittadino extracomunitario per il furto di un telefono cellulare.

Sono state controllate 18 attività commerciali tra l'area dei Quartieri Spagnoli e Port'Alba, sanzionandone due per vendita di bevande in bottiglie di vetro. Nella zona di piazza Bellini e strade limitrofe sono stati controllati 10 locali con tre verbali elevati per occupazione di suolo pubblico abusiva, due verbali per diffusione di musica senza autorizzazione e 81 verbali per varie violazioni al codice della strada.

I controlli della Polizia Locale hanno interessato anche la zona dei "baretti" di Chiaia con l'ispezione di 15 locali che hanno portato ad elevare 17 sanzioni per varie irregolarità amministrative tra cui la mancanza di nulla osta per l'impatto acustico e la vendita di bevande in bottiglie di vetro, e a sanzionare un locale in particolare per aver organizzato un evento all'aperto senza autorizzazione.

Riguardo al codice della strada sono stati elevati 47 verbali per infrazioni varie e si è provveduto a verbalizzare e a denunciare un parcheggiatore abusivo in zona Santa Lucia. Anche in zona collinare sono stati effettuati numerosi controlli che hanno interessato le zone di piazza Vanvitelli, piazza Fuga e via Falcone procedendo a sanzionare 112 veicoli per sosta irregolare, rimuovendo coattivamente tredici veicoli e sanzionando tre locali commerciali per impatto acustico non autorizzato.