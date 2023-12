Napoli, lite nel traffico: energumeno sferra calcio a donna Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine

Il video della violenta lite a Chiaia, diffuso dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli e ripreso dai giornali, ha immortalato un’accesa discussione tra automobilisti, esplosa all’altezza di piazza San Pasquale, avvenuta alla vigilia di Natale.

Due donne arrivano alle mani contro un uomo che non esita a sferrare un violento calcio all’addome contro una delle due. Con alle spalle una viabilità totalmente paralizzata prosegue il litigio che sfocia in un ricco turpiloquio con scambio reciproco di volgarità, nello sgomento generale di chi tenta di allontanare i contendenti. “Natale è solo un'altra scusa per i cialtroni per creare caos in città e commettere violenze.

Ho chiesto alle forze dell'ordine che tutti i protagonisti della rissa vengano identificati e paghino per quanto commesso.

I facinorosi non perdono occasione per manifestarsi e la febbrile eccitazione che precede le feste è una occasione ghiotta da non perdere. Dove c’è caos i violenti possono esprimere tutta l’aggressività di cui sono capaci ne sono una prova le risse che si sono verificate, sempre alla vigilia di Natale, a Santa Maria Capua Vetere e a Ercolano”.

Lo hanno dichiarato Francesco Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci, consiglieri della Municipalità I per Europa Verde.