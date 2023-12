Napoli. Spara con la pistola da un balcone e promette: "Faremo strage" Denunciato il filmato alla Polizia

Ci vuole ancora qualche giorno per capodanno eppure qualcuno ha già cominciato i “festeggiamenti”, quelli adottati soprattutto in certi ambienti criminali: sparare dal balcone con una pistola. Alcuni utenti hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli un filmato, caricato su Instagram, in cui un uomo esplode dei colpi di arma da fuoco da un balcone, non si sa se sia vera o a salve. Ancora più allarmante è la didascalia che accompagna il video: “Vita mia, morte tua. Faremo strage, promesso.”

“Abbiamo denunciato il filmato alla Polizia Postale affinché il protagonista del video venga individuato e fermato. A prescindere che l’arma possa essere vera o finta, non si può permettere la diffusione di certi messaggi criminali in cui si giurano vendette.”- dichiara Borrelli- “Inoltre va ricordato che questa barbara tradizione di sparare con le pistole da finestre e balconi ha causato vittime innocenti, come Nicola Sarpa che rimase vittima, a soli 24 anni, di un colpo di pistola esploso a Capodanno dalla figlia di un boss dei Quartieri Spagnoli di Napoli.”