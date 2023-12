Posillipo, in auto con la droga nascosta nelle lattine di coca cola: arrestato 41enne napoletano non sfugge alla polizia

Gli agenti del commissariato Posillipo, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Petrarca hanno controllato un uomo a bordo di un’auto, che alla loro vista ha tentato di eludere il controllo con una manovra azzardata e, sin da subito, ha mostrato segni di insofferenza, difatti, i poliziotti, insospettiti anche da un forte odore di sostanza stupefacente, hanno immediatamnete perquisito il veicolo rinvenendo all’interno di alcune lattine di coca cola e nel pannello sinistro del bagagliaio, 2 panetti ed un frammento di hashish del peso complessivo di 190 grammi, 14 involucri contenenti complessivamente circa 160 grammi di cocaina, 6 dosi di marijuana del peso di oltre 50 grammi, materiale per il confezionamento e 2 telefoni cellulari. L’uomo, un 41enne napoletano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.