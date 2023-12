Fermati per un controllo reagiscono e picchiano i carabinieri: arrestati Due militari dell'Arma tra cui una donna finiscono in ospedale

A Napoli, nel quartiere Bagnoli, i carabinieri della locale stazione intervengono a via Nuova Bagnoli 530 per una segnalazione di persone sospette che si aggirano tra auto e abitazioni.

Pochi minuti e i militari raggiungono l’obbiettivo. Le persone sono 3 e i militari vogliono controllarli ma i sospettati non sono dello stesso avviso. La colluttazione è furibonda e permette ad uno dei 3 di fuggire. Destino diverso per gli altri due che vengono fermati dai militari che hanno riportato la peggio ma che fortunatamente stanno bene.

Gli arrestati, di 43 3 27 anni, entrambi di Quarto e già noti alle forze dell’ordine sono stati perquisiti e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. I due sono in attesa di giudizio e dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Ai militari feriti, un Maresciallo e una carabiniera sono stati diagnosticati “traumi contusivi in sedi multiple” guaribili in 10 giorni. Indagini in corso per individuare la terza persona fuggita.