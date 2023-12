Napoli: reagiscono a controllo e feriscono due carabinieri, arrestati Sono in corso indagini per individuare la terza persona fuggita.

Reagiscono con violenza al controllo dei carabinieri, due dei quali riportano diverse contusioni, e, dopo essere stati bloccati, vengono sorpresi in possesso di arnesi per lo scasso. E' successo a Napoli, nel quartiere Bagnoli, dove due uomini di 43 e 27 anni, entrambi di Quarto, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I carabinieri sono intervenuti in via Nuova Bagnoli per la segnalazione di persone sospette che si aggiravano tra auto e abitazioni. Giunti sul posto, i militari hanno manifestato l'intenzione di sottoporre a controllo i tre uomini, ma questi ultimi hanno reagito violentemente. Ne è nata una colluttazione, durante la quale uno dei tre uomini è riuscito a fuggire. Gli altri due sono stati fermati dai militari e, perquisiti, sono stati trovati in possesso di arnesi atti allo scasso.

Entrambi sono ora in attesa di giudizio. Ai militari feriti, un maresciallo e una carabiniera, sono stati diagnosticati traumi contusivi in sedi multiple giudicati guaribili in 10 giorni. Sono in corso indagini per individuare la terza persona fuggita.