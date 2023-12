Capodanno sicuro: nuovo sequestro di fuochi illegali a Napoli La polizia denuncia un 23enne a Vico Equense

Gli agenti del commissariato di Sorrento, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato l’abitazione di un uomo, in via Cavoniello a Vico Equense, in cui hanno rinvenuto e sequestrato, nascosti in una cantina, 37 artifizi esplodenti pirotecnici privi di etichettatura e di fabbricazione artigianale del peso di circa 2 kg, 66 colpi di mortaio privi di omologazione di fabbricazione artigianale del peso di circa 15 kg e 3 mortati di fattura artigianale.

Un 23enne di Vico Equense è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti.