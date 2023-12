Napoli, piazza Bellini: sorpreso a cedere la droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 26enne di origini gambiane

I falchi della squadra mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in piazza Bellini un soggetto che, con atteggiamento circospetto, si avvicinava ad alcuni giovani.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando lo stesso, dopo aver ricevuto delle banconote, ha consegnato qualcosa ad alcune persone.

Gli operatori sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso bloccando l’indagato che è stato trovato in possesso di 19 bustine di marijuana del peso di circa 19 grammi e di 35 euro, evidente provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, un 26enne di origini gambiane con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.