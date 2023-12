Arrestato in Spagna boss del clan Contini: era in un resort ad Alicante Ricercato da tre mesi, era sfuggito al blitz della Dda partenopea: ora l'estradizione

Era ricercato da tre mesi ed è stato arrestato ad Alicante, in Spagna: i carabinieri di Napoli hanno arrestato Nicola Rullo, 53enne ritenuto elemento di spicco del clan Contini. Era sfuggito al blitz dello scorso settembre coordinato dalla Dda partenopea.

Rullo, secondo gli investigatori, era ilo braccio destro del ras Edoardo Contini, attualmente detenuto.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarlo seguendo gli spostamenti dei familiari, ricostruendo la rete intorno al latitante: Rullo è stato rintracciato in un noto resort di Alicante. Deve scontare una condanna ad oltre 4 anni di carcere per associazione di tipo mafioso: attualmente in carcere in Spagna, nelle prossime ore sarà estradato in Italia.