Colpita da pallottola vagante mentre festeggia in casa, muore donna ad Afragola Botti illegali: arresti e denunce da parte dei carabinieri

È morta la 45enne colpita nella notte da un colpo d'arma da fuoco alla testa mentre festeggiava il Capodanno in casa con i parenti ad Afragola, nel Napoletano. Si chiamava Concetta Russo ed era nata a Napoli. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio da parte dei carabinieri di Afragola e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. La donna era giunta in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli con un mezzo di soccorso del 118 intorno all'una della scorsa notte e le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi. Un'altra donna è rimasta ferita da un proiettile vagante a Forcella, non è in pericolo di vita.

Botti illegali, i carabinieri setacciano le strade di Scampia e Secondigliano. Una persona arrestata e tre denunciate

Le manette sono scattate ai polsi di un 18enne incensurato. Denunciati un 17enne e un 16enne trovati in possesso di ordigni esplosivi pirotecnici.

I carabinieri hanno fermato i 3 a via Bakù a bordo di una autovettura marca Fiat modello punto e li hanno fermati. In auto 30 ordigni tipo “cobra” e 1 ordigno tipo “cipolla” per un peso complessivo di un chilo e mezzo. Sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno sequestrato i botti illegali. L’arrestato è in attea di giudizio.

A Secondigliano, invece, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato tre persone. I militari hanno li hanno sorpresi in via Roma verso Scampia e via Valente mentre stavano vendendo abusivamente fuochi d’artificio per un totale di 30 chili.