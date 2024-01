Notte di sangue aNapoli, donna accoltella il compagno Una 47enne ucraina è stata ritrovata dalla polizia in evidente stato di alterazione psicofisica

Un cittadino ucraino di 43 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli. L'uomo ha riportato una ferita da taglio all'addome ed è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Cardarelli dove si trova in prognosi riservata. Sull''episodio - e sulle sue modalità - sono in corso indagini da parte della polizia.

Per l'accoltellamento gli agenti della Squadra mobile e dei commissariati Arenella e Scampia hanno arrestato la compagna, una sua connazionale di 47 anni, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli per una ferita da arma da taglio all'addome. In particolare, i poliziotti sono intervenuti nell'appartamento dei due, in corso Marianella, dove hanno sorpreso la donna in evidente stato di alterazione psicofisica e hanno rinvenuto un coltello intriso di sangue. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata.