Donna uccisa da un proiettile a capodanno: fermato il nipote I carabinieri hanno arrestato anche un amico 48enne. Le indagini proseguono

Questa notte a Casoria i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia dopo un’attività di indagine durata ore e coordinata dalla procura di Napoli Nord hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto per i reati di omicidio colposo, porto abusivo di arma in luogo pubblico e ricettazione un 47enne.

L’uomo è gravemente indiziato dell'omicidio di Concetta Russo, avvenuto nella notte di capodanno ad Afragola.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il nipote della vittima, mentre si trovava nel proprio appartamento di Afragola insieme ad amici e parenti in occasione dei festeggiamenti per il capodanno, nel maneggiare una pistola detenuta, sembrerebbe senza regolare licenza, avrebbe accidentalmente esploso un colpo di arma da fuoco colpendo alla testa la donna, poi deceduta a seguito delle gravissime lesioni riportate all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. Le indagini non si sono affatto concluse.